Am Pony über den ersten Schnee

Im Atzmännig ist am Sonntag immerhin der Übungslift von 9 bis 16.30 Uhr angestellt worden. Es gilt Maskentragpflicht in den Anstehbereichen und auf den Transportliften. Am 7. und 8. Dezember wird aber auch der Übungslift nicht in Betrieb sein.

Der Skilift Sitzberg in Schmidrüti gehört ebenfalls zu jenen Betrieben, die bereits loslegen konnten, und das sogar schon am Samstag, trotz Nassschnee und dickem Nebel. «Yupiiii!!!! D'Saison 2020 / 2021 hät aafange!», schreibt Christoph Maurer auf der Hompepage des Vereins Skilift Sitzberg.

Zu wenig Schnee für die grossen Lifte

In Fischenthal liegen aktuell zwar 25 Zentimeter Schnee. Doch das ist laut den Betreibern zu wenig, um den Skilift zu öffnen. «Wir hoffen weiter!», heisst es auf der Webseite. Nicht besser sieht es wenig daneben beim Skilift Steg aus: «Wir sind bereit, jedoch liegen nur rund 20 Zentimeter Schnee. Dies reicht leider nicht, um die Pisten zu präparieren», heisst es dort.

Die Mitglieder des Vereins Skifahren Wildberg haben am Sonntagmorgen noch gehofft, dass sie den Skilift am Nachmittag laufen lassen könnten. So hatte sich in Wildberg zwar eine feine Neuschneedecke in Wildberg auf den Hang gelegt. Der Schnee war aber noch zu nass, um eine Piste zu präparieren.

Betrieb bleibt geschlossen

Alle Vorbereitungsarbeiten sind am Sonntag weiter vorangetrieben worden. Doch im Laufe des Morgens fiel der Entscheid: Der Schnee ist definitiv zu nass für einen Betrieb. Zuletzt war noch 13 Uhr als Startzeitpunkt vorgesehen gewesen. Geschlossen bleibt damit auch noch die Skihütte Schafbüel, die Loipen und auch der Schlittelweg. «Nicht möglich, zu nass!» heisst es auf der Webseite.

Nun hofft der Verein darauf, dass wenigstens am kommenden Mittwochnachmittag die Verhältnisse so weit sein könnten, dass der erste Betriebstag dieser Saison in Angriff genommen würde. Ob das der Fall sein wird, ist auf www.skifahren-wildberg.ch, der Webseite des Vereins zu erfahren. Die normalen Betriebszeiten des Wildberger Lifts sind Mittwoch und Samstag jeweils von 13.30 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.