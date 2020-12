«Mit Ämtli verteilen ist es nicht getan»

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn die Frau dem Mann aufträgt, noch Salat zu kaufen, hat er zwar einen Teil zum Haushalt beigetragen, aber sie hat nach wie vor die Verantwortung, den Überblick, was da ist und was fehlt. Dadurch hat sie mehr Arbeit und den Kopf weniger frei für den eigenen Beruf. Die Aufgaben sind also nicht gleich verteilt, solange die Verantwortung nicht auch gleich verteilt ist. Den Frauen wird das «sich kümmern» aber von Kindesbeinen an anerzogen, den Männern nicht. Diese Gendergeschichte ist so archetypisch in uns drin verankert. Es dauert wohl noch ein paar Generationen, bis wir das los sind.

«Das ist spiessig und unsexy, aber je früher man das macht, desto besser.»

Wie schützen Sie sich vor diesen Fallen?

Es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als in einer Beziehung grundsätzlich darüber zu reden. Das ist spiessig und unsexy, aber je früher man das macht, desto besser. Man sollte den Haushalt und die Kindererziehung mit derselben Ernsthaftigkeit angehen wie einen Job. Dort werden ja auch die Spielregeln definiert, bevor man loslegt. Ich beobachte oft, dass die Frau im Alltag Aufgaben übernimmt, weil sie die Verteilung der Aufgaben nicht immer wieder ausdiskutieren mag und das Gefühl hat, wenn sie es selbst macht, gehe es schneller.

Also trägt die Frau eine Mitschuld an den Mustern?

Es ist ja eine Beziehung, da sind immer beide beteiligt. Das Paar in «Ludwig und Gloria oder die Orchidee» gerät auch wegen solcher Themen aneinander.

Ist es ein feministisches Stück?

Ich bin Feministin, das Stück ist aber in erster Linie eine Komödie. Ich will damit nicht anklagen oder moralisieren, sondern das Komische aus diesen Konfliktsituationen in der Beziehung herausschälen. An den Publikumsreaktionen, die ich bei der ersten Aufführung bekommen habe, sehe ich, dass sich da auf jeden Fall einige wiedererkannt haben.

Denken Sie, dass eine moderne, aufgeklärte und gleichberechtigte Beziehung überhaupt möglich ist?

Ich glaube, es ist etwas, das man unbedingt anstreben sollte. Ob es möglich ist, weiss ich nicht. Ich vermute, diese Diskussionen gibt es auch in homosexuellen Partnerschaften, da bin ich aber keine Expertin. Es hat sich aber sicher schon einiges getan. Für meinen Vater wäre es damals unmöglich gewesen, dass er ein Kind «schöppelet», wickelt oder Einkaufen geht. Vor 60 Jahren hätte er damit alle irritiert, heute ist das normal.

«Musik sollte nie nur deskriptiv sein, sondern immer eigenständig wirken.»​​​​​​​

Welche Rolle spielt die Musik in Ihrer musikalischen Lesung?

Der Beziehungsstreit ist sehr kopflastig. Es geht Schlag auf Schlag und ist ein Kampf zweier, die sich gut verbal ausdrücken können. Die tiefere Ebene, die Verletzungen, die Gefühle, das transportiert die Musik. Die Barock-Stücke von Barbara Strozzi sind in altem italienisch verfasst. Ich erwarte nicht, dass das Publikum die Worte versteht. Es muss darauf vertrauen, dass die Musik das Wichtige schon transportiert. Es zeigt die Gefühlsebene, die das Streitgespräch verbirgt. Mir ist wichtig, dass die Musik in Produktionen eine eigene Welt aufmacht. Sie sollte nie nur deskriptiv sein, sondern immer eigenständig wirken.

«U purpu», «Zikaden», «Allergie»: Immer wieder arbeiten Sie sich in ihren Stücken an Themen wie Familie, Beziehung und der darin umkämpften Unabhängigkeit ab. Was fasziniert Sie so daran?

Mich interessiert die Bedeutung der Beziehungen. Sie sind ja nicht nur privat. Es geht mir um eine gendergerechte Emanzipation, in der wir immer noch drinstecken. Das Politische im Privaten. Dieser Gedanke aus den 60er-Jahren treibt mich immer noch um.

Führen Sie diese Debatte im nächsten Projekt fort?

In meiner nächsten Arbeit steht dieses Thema nicht im Vordergrund. Es wird um die Beziehung unter Geschwistern gehen, um deren Dynamik. Die Unabhängigkeit ist darin nicht mehr so vordergründig ein Thema wie in den letzten vier Stücken, aber diese Fragen schwingen bei mir immer mit.

«Ludwig und Gloria oder die Orchidee» wird am Samstag, 12. Dezember um 20 Uhr im Ustermer Central gezeigt.