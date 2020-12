«Ich will eine Lärmschutzwand-Orgie verhindern»

Eines nimmt der Ustermer SP-Gemeinderat Balthasar Thalmann vorweg: «Wir haben zum Glück keine Zürcher Rosengartenstrasse bei uns in Uster, auf der der Verkehr die ganze Nacht hindurch Lärm verursacht.» Noch könne man etwa auf der viel befahrenen Winterthurerstrasse um Mitternacht «Liegestützen machen», wenn man wollte. Der spärliche Verkehr würde das zulassen – noch. «Ich habe die Befürchtung, dass der Verkehr in Uster nicht weniger wird», so Thalmann. Das könne dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung zuwiderlaufen.