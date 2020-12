Der 26-Millionen-Bau: höher, dichter, heller

Dreissig Augenpaare und ein paar Smartphones sind am Freitagnachmittag auf den Ustermer Finanzvorstand Cla Famos (FDP) gerichtet. Er steht im Eingang des umgebauten und renovierten Stadthauses West, in seiner Jackentasche wartet eine Schere auf ihren Einsatz. Schräg links hinter Famos macht ein Schild auf die Maskentragpflicht in den Räumlichkeiten an der Dammstrasse aufmerksam. Da das Schild im Hintergrund für das Video der Ustermer Kommunikationsabteilung etwas stört, wird es kurzerhand weggetragen. Dann knallt es. Das Masken-Schild ist umgekippt.