Altherr-Turm benötigt teure Reparatur

Kein Kunstwerk dürfte in Uster so umstritten sein wie der Altherr-Turm: Seit die Stadt ihn 2014 als Geschenk entgegengenommen hat, gibt es Probleme. Nun eröffnet die Stadt ein weiteres Kapitel in seiner bewegten Geschichte: Das 18 Meter hohe Kunstwerk weist einen Konstruktionsmangel auf und kann ohne Reparatur nicht wieder aufgestellt werden.