Dürntner sagen zu allen Traktanden Ja

Die Dürntner Stimmberechtigten haben am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Blatt das Budget 2021 angenommen. Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt unverändert bei 115 Prozent. Auch zu den anderen beiden Traktanden sagten die 59 anwesenden Dürntnerinnen und Dürntner Ja. Dabei ging es zum einen um die Übertragung eines Einfamilienhauses vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen und zum andern um die Genehmigung des Konzepts der Verbundbibliothek Rüti-Dürnten als Vorberatung zu Händen der Urne. (Bericht folgt)