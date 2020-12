Die neue Behördenentschädigung sorgt für Diskussionen

Genau 50 Stimmberechtige haben sich am Mittwoch zur Gemeindeversammlung in der Turnhalle der Primarschule Wildberg eingefunden. Bereits in seiner Begrüssungsrede machte Gemeindepräsident Dölf Conrad (SVP) die Anwesenden darauf aufmerksam, dass dies eine besondere Versammlung sei.

2021 wird Wildberg zur Einheitsgemeinde. «Folglich ist es das letzte Mal, dass Sie an zwei gesonderten Versammlungen über das Budget und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde abstimmen», erklärte er.