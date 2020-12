Die Feldlerche als Mahnmal für den Artenschwund

Ein grünes Häkchen nach dem anderen kann in Sachen Schutz und Förderung der Artenvielfalt in den Gemeinden rund um den Greifensee gesetzt werden. So stimmte an der gestrigen Gemeindeversammlung eine deutliche Mehrheit der Greifenseer für die entsprechende Einzelinitiative, die von den Grünen des Bezirks Uster lanciert wurde. Damit verbleibt einzig noch Schwerzenbach, wo die Stimmbürger im nächsten Jahr darüber entscheiden sollen.