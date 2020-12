Was hält die Bevölkerung von den städtebaulichen Plänen der Regierung?

Die Stadt Dübendorf führt derzeit auf ihrer Webseite eine Umfrage durch. Darin will sie von den Anwohnern wissen, was diese vom neuen Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) der Stadt halten. Bis am 3. Januar können Interessierte ihre Meinung online deponieren.

Die Stadt an der Glatt verzeichnet ein starkes Bevölkerungswachstum. Städtebaulich verdichtet sie sich immer mehr und das Industriegebiet im Westen verwandelt sich in eine separate Hochhaus-Zone. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet, «das einerseits örtliche Entwicklungsschwerpunkte identifiziert und andererseits aufzeigt, welche Gebiete in ihrer Struktur bewahrt werden sollen».

Nur eine Empfehlung

Das Papier versteht sich als Leitpfad für die Stadtentwicklung der nächsten 20 Jahre und hat keinen verbindlichen Charakter. Es umfasst Empfehlungen darüber, welche Quartiere verdichtet und welche begrünt werden, und wo Begegnungsorte entstehen sollen.

Die Online-Befragung ersetzt eine öffentliche Informationsveranstaltung, die derzeit wegen der Covid-19-Pandemie nicht hätte durchgeführt werden können, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.