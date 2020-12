Nicht alle Gewerbler sind mit dem Dorfplatz-Entscheid zufrieden

Illnau erhält einen rund 950 Quadratmeter grossen Dorfplatz. Das altehrwürdige Landihaus und sein Nachbargebäude an der Usterstrasse werden weichen. Anstelle der Liegenschaft an der Usterstrasse 25 entsteht ein Neubau mit Wohn- und Gewerbenutzung. So hat die Illnau-Effretiker Stimmbevölkerung am Sonntag an der Urne entschieden.