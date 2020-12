Mit Mini-Weihnachtsmarkt gegen Corona-Koller

Ohne Weihnachtsmärkte fällt es Angela Zenger schwer, in Adventsstimmung zu kommen. «Mir fehlt diese gemütliche Atmosphäre», sagt die Betreiberin eines Kreativ-Ateliers.

Ihre Kreationen verkaufte sie in vergangenen Jahren an den Weihnachtsmärkten in Seegräben und Grüningen. Doch die sind – wie viele andere – wegen Corona abgesagt. Statt sich davon die Adventszeit verderben zu lassen, spannt die Hadlikerin nun mit einem lokalen Gartenunternehmen zusammen und organisiert einen eigenen Mini-Weihnachtsmarkt. Am kommenden Freitag geht’s los.