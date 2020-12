Jetzt müssen auch kleine Spitäler aushelfen

Rund 400 Patienten lagen in den vergangenen Tagen mit einer Covid-Erkrankung in Zürcher Spitälern. Noch habe man alles im Griff, noch könne man die Kapazitäten jederzeit erhöhen, wenn dies erforderlich sei, hiess es vonseiten der Gesundheitsdirektion und der Spitäler jeweils an Medienorientierungen.

Nun scheint dieser Moment gekommen zu sein. Wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte, hat sie zusätzliche Spitalkapazitäten aktiviert. Konkret bedeutet dies, dass neu auch Spitäler, die bislang nicht die Hauptlast tragen mussten, stärker in die Pflicht genommen werden.