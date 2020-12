In Greifensee in eine Mauer geprallt

Am Sonntagnachmittag, um kurz vor 14 Uhr, hat sich auf der Tumigerstrasse in Greifensee ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 56-jährige Personenwagenlenkerin habe aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, ehe sie in eine Mauer und einen Kandelaber prallte. Dies schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung.

Strasse war temporär gesperrt

Das Fahrzeug habe dabei Totalschaden erlitten und musste durch eine Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert werden. Der auf dem Trottoir befindliche und angefahrene Kandelaber sei durch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich ausser Betrieb genommen worden.

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Greifensee musste die Tumigerstrasse während der Unfallaufnahme temporär für den Fahrverkehr gesperrt werden. Die Stadtpolizei Uster klärt nun die genaue Unfallursache ab.