Gemeinderat spart bei Polizeiautos, Heimen und Stadtarchiv

Am Montag an der Ustermer Gemeinderatssitzung zum Budget 2021 gingen die Parlamentarier nicht nur mit einer Steuerfusserhöhung gegen das prognostiziere Defizit in der Stadtkasse vor, sondern auch mit Sparmassnahmen. Gesägt wurde insbesondere an den Globalkrediten der Geschäftsfelder Liegenschaften, Sicherheit und Heime.

«Untere Farb» muss dran glauben