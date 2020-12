«Die Chancen sind gross, dass der Luchs nicht mehr lebt»​​​​​​​

Es war kurz vor dem nationalen Lockdown, als ein Luchs in Hadlikon bei Hinwil und in einem Wetziker Aussenquartier für Aufsehen unter den Bewohnern sorgte. Am helllichten Tag streifte er Mitte März durchs Hühnergehege und durch den Vorgarten einer Familie, liess sich von den Dorfbewohnern problemlos fotografieren. Auf Facebook ergab sich daraufhin eine engagierte Diskussion darüber, wie man sich bei der Sichtung des wilden Tiers am besten verhalten soll und was wohl mit ihm passiere, wenn es sich nicht bald in den Wald zurückziehen würde.