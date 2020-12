Bislang hat es im Oberland 15 Mal im Schnee gekracht

Winterliche Strassenverhältnisse haben am Dienstagmorgen den Fahrzeuglenkern in der Region zu schaffen gemacht. Zwischen 5 Uhr morgens und mittags krachte es alleine 15 Mal in den Bezirken Hinwil, Pfäffikon und Uster, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt. Bei den Unfällen entstand in erster Linie Sachschaden, in drei Fällen hätten sich aber auch Personen leicht verletzt, sagt Mediensprecher Ralph Hirt.