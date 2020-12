Ustermer Parlament beschliesst Steuererhöhung

An der Ustermer Gemeinderatssitzung vom Montagabend stand die Frage im Zentrum, ob es in diesem Jahr eine Steuerfusserhöhung geben wird. Der Stadtrat erwartete im Rahmen des Budgets 2021 ein Defizit von rund zehn Millionen Franken. Im letzten Jahr beantragte der Stadtrat die Erhöhung um drei Prozentpunkte auf 94 Prozent der Politischen Gemeinde, was letztlich scheiterte, nachdem die Abstimmung dazu wiederholt werden musste.