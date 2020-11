In Volketswil entstehen recyclierte Strassen

Das Asphalt-Werk Belag AG Volketswil (BAV) im Industriegebiet Hard wird vollständig ersetzt. Die Mehrheitseigentümerin BHZ mit Sitz in Küsnacht investiert 17 Millionen Franken in eine modernere Anlage am Standort Volketswil. Die Baubewilligungen von Kanton und Gemeinde sind erteilt, wie BHZ-Geschäftsführer Bernhard Kunz mitteilt.

Das Unternehmen will Anfang 2021 mit dem Rückbau der Anlage beginnen. Anschliessend wird auf dem Areal eine Betonplatte von der Grösse von rund einem Fussballfeld gesetzt. Von April bis Juli soll dann die neue Anlage montiert werden.