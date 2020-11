Baumer Stimmbürger befinden wohl im Frühling über das Projekt

An der Stegstrasse im Baumer Weiler Seewadel sind zwei Eingangstore geplant. Grund dafür ist die anvisierte Temporeduktion auf 50. Die Unterlagen zum Projekt liegen seit dem 19. November auf der Gemeindeverwaltung in Bauma auf, wie aus einem amtlichen Inserat in der «Baumerziitig» hervorgeht.

Vorgesehen ist ebenfalls ein kombinierter Fussgänger- und Radfahrer-Übergang mit Schutzinsel. Auch soll die Strasse instand gestellt werden. Die Kosten für das Projekt teilen sich die Gemeinde und der Kanton. Letzterer ist federführend beim Projekt. Dies, weil es sich bei der Stegstrasse um eine Kantonsstrasse handelt.

Der Kanton trägt die Kosten für den Fussgängerübergang. Die Gemeinde wird für die Eingangstore aufkommen. «Die Kosten dafür betragen rund 300‘000 Franken», sagt Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) auf Anfrage. Laufe alles nach Plan, so wird die Gemeindeversammlung im kommenden Frühling über das endgültige Projekt befinden. (rl)