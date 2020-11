Illnau-Effretiker bevorzugen grösseren Dorfplatz

Ein jahrelanges Hin und Her um ein historisches Haus in Illnau ist heute zu einem Stillstand gekommen: Das Landihaus und sein Nachbargebäude an der Usterstrasse sollen weg. Mit 55 Prozent Ja-Stimmen sprachen sich die Illnau-Effretiker an der Urne für einen Neubau und einen grösseren Dorfplatz im Zentrum Illnaus aus.