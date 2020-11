Dübendorf bekommt keine Tagesschule – die Reaktionen

Mit 58,6 Prozent Nein-Stimmen haben die Dübendorfer Stimmberechtigten am Sonntag die Initiative «Bezahlbare Tagesschule jetzt» bachab geschickt. Gleichzeitig genehmigte das Stimmvolk einen Kredit von 3 Millionen Franken für die Weiterentwicklung der Tagesstrukturen – und das deutlich mit 71,56 Prozent. Damit entspricht das Ergebnis dem, was sich Schulpflege und Stadtrat erhofft hatten – und war in dieser Form auch zu erwarten.