Hochnebel bleibt hartnäckig - bald kommt der Schnee

Mit der aufkommenden Bise steigt die Nebelobergrenze in der Region im Moment kontinuierlich an. Wer eine Wanderung über dem Nebelmeer plant, muss gemäss MeteoSchweiz an diesem Wochenende hoch hinaus - oder zumindest höher als in den vergangenen Tagen. Am Samstag steigt die Nebelobergrenze von etwa 900 Meter allmählich auf 1200 Meter an, am Sonntag könnte der Nebeltop sogar noch etwas höher liegen. Gemäss den Livecams in der Region zeigt sich die Sonne im Moment nur gerade auf den höchsten Gipfeln: So etwa auf der Alp Scheidegg, auf dem Bachtel und dem Hörnli. Glück hatte gestern auch Leserreporterin Dagi Schiess, die mit ihrem Mann in Sitzberg unterwegs war und das eindrückliche Nebelmeer mit der Fotokamera einfing.

Am Dienstag beendet dann eine Kaltfront das Hochnebelwetter. Dabei gibt es laut meteonews auf der Alpennordseite verbreitet Niederschlag; einige Schneeflocken können es bis in die tiefen Lagen schaffen.