Wetziker Gas wird günstiger

Der Preis für das Wetziker Gas sinke auch im nächsten Jahr, schreibt die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung. Bereits dieses Jahr sind die Preise im Vergleich zu 2019 markant gesunken. Heuer betrug die Preisreduktion durchschnittlich 8 Prozent.

Verantwortich für die Vergünstigung im kommenden Jahr seien die tieferen Preise am Grosshandelsmarkt für Erdgas und auch die erneute Sonderausschüttung von Reserven aus der Energiebeschaffung. Diese würden für die Abfederung von Preisschwankungen in bisheriger Höhe nicht mehr gebraucht.

Die Preise für den Standartmix des Gases reduzieren sich ab dem kommenden Jahr um durchschnittlich 8,7 Prozent. Das bedeutet zum Beispiel für ein Einfamilienhaus mit einem jährlichen Enegerieverbrauch von 20'000 Kilowattstunden eine Vergünstigung um rund 115 Franken.

Neue Tarife genehmigt

«Der Wetziker Stadtrat wird weiterhin mit Weitsicht planen, um ein möglichst stabiles Preisniveau zu halten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die neuen Tarife habe der Stadtrat am 18. November genehmigt. Seit diesem Jahr führten die Stadtwerke in ihrem Standardgasmix einen umweltfreundlichen Biogasanteil von 30 Prozent. Die Entwicklungsziele des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie würden bis 2030 einen Biogasanteil in derselben Höhe vorsehen, sodass Wetzikon das langfristige Branchenziel schon jetzt realisiert habe.

In Anlehnung an die Energiestrategie der Stadt Wetzikon werde der Standardmix ab dem nächsten Jahr um weitere 5 Prozent erhöht. Damit fördere die Stadtwerke die Nachfrage nach Biogasproduktion und würden einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der Energieziele der Stadt Wetzikon leisten, schreibt die Stadt. (fbe)