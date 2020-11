Ohne Änderung keine Veränderung

Haben Sie gewusst, dass der Mensch ein Belohnungssystem hat? In der Tat ist es so, dass alles, was im Menschen in direkter oder indirekter Weise mit Befriedigung, Lust und Freude zu tun hat, die Ausschüttung lusterzeugender Stoffe im Gehirn auslöst. Allen voran das sogenannte Dopamin, ein Neurotransmitter. Nennen wir es einfach das Glückshormon. Motiviertes Verhalten ist also darauf angelegt, die Ausschüttung von Dopamin zu steigern.