Frau betrog Tösstaler Rentner um rund 770‘000 Franken

Die Anklageschrift zu einem am Mittwoch und Donnerstag am Bezirksgericht Winterthur verhandelten Fall liest sich wie ein Drehbuch für einen zweitklassigen Ganovenfilm. In rund zweieinhalb Jahren hat eine etwa Mitte 30-jährige Frau einen gut 85-Jährigen um insgesamt rund 770‘000 Franken betrogen.