Bauarbeiten dauern noch bis Mitte 2021

Im Moment konzentrieren sich die Arbeiten auf die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Die 42 neuen Signalportale wurden errichtet und werden nun mit Signalen bestückt. Diese Signale werden seit Mitte November vor Ort getestet und Schritt für Schritt in Betrieb genommen. Ein Gesamttest ist für Anfang 2021 vorgesehen. Die Hauptbauarbeiten des Projekts konnten bereits im vergangenen Sommer abgeschlossen werden.



Zu grösseren Einschränkungen wird es aufgrund der Bauarbeiten daher nicht mehr kommen, wie das Astra in einer Mitteilung schreibt. Für Montage und Tests der Signale müsse aber noch mit einzelnen Spursperrungen in der Nacht gerechnet werden. Das Gesamtprojekt befindet sich im Zeitplan und wird voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen.

Neue Personenüberführung



In einem Anschlussprojekt plant das Astra eine permanente Umnutzung von Pannenstreifen sowie zusätzliche Massnahmen für den Umwelt- und Lärmschutz. Die Bauarbeiten beginnen gemäss aktueller Planung frühestens im Jahr 2023.



Bereits vorgezogen wird der Ersatzneubau der Personenüberführung Oberwies. Sie überquert die Autobahn A1 zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Anschluss Wallisellen. Die Schrägseilbrücke dient Fussgängern und Velofahrern seit 1976 als Verbindung zwischen der Gemeinde Wallisellen und Zürich Schwamendingen.



Mangelhafter Zustand



Bei einer ausserordentlichen Überprüfung ausserhalb der normalen Inspektionsintervalle vor einigen Jahren wurde festgestellt, dass sich einzelne Bauteile der Personenüberführung in mangelhaftem Zustand befinden. Im Jahr 2014 wurde als Sofortmassnahme eine minimale Instandsetzung durchgeführt, und es wurde entschieden, sie später zu ersetzen. Seither wird die Brücke mit Messinstrumenten permanent überwacht.



Die Überführung soll nun 2021 abgebrochen werden, wie das Astra mitteilt. Der Ersatzneubau ist als Fussgänger- und Velobrücke in Stahlbauweise geplant. Die Nutzbreite beträgt künftig 4,0 statt wie bisher 3,5 Meter.



Die Bauarbeiten starten im März 2021 und dauern rund acht Monate. Während dieser Zeit ist die Brücke gesperrt. Der Langsamverkehr wird über die benachbarten Überführungen Weststrasse und Neue Winterthurerstrasse umgeleitet.