«Wir wollen die lokale Wirtschaft unterstützen»

«Wir wollen unseren Beitrag leisten und die lokale Wirtschaft unterstützen», sagen Michelle Giaimo und Luana Natale vom FC Uster im Videoteaser, mit dem sie die Advents-Aktion ihres Vereins anpreisen.

Die Aktion sieht vor, dass das Frauenteam des FC Uster ab dem 1. Dezember jeden Tag um 12 Uhr auf seiner Facebook-Seite im Sinne eines Adventskalenders ein Video aufschaltet. Jeweils am Ende des Clips gilt es eine Frage zu beantworten. Wer die Antwort kennt, kann diese per Facebook-Messenger übermitteln. Um 20 Uhr wird dann unter den richtigen Antworten der Gewinner ausgelost; er erhält einen Uster-Batzen im Wert von 25 Franken. Die Aktion dauert bis am 24. Dezember.

Uster-Batzen können in den teilnehmenden Geschäften wir Bargeld genutzt werden.