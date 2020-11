«Ich wollte nicht den ganzen Tag Krawatte tragen»

Nach 47 Jahren, sieben Monaten und sechs Tagen wird der Seegräbner Guido Aeschlimann am Freitag seine SBB-Krawatte an den Nagel hängen. Dann feiert er seinen 64. Geburtstag und geht in Pension. Am Bahnhofschalter in Uster scheint man Aeschlimann mit seinem kurzen, weissen Haar und dem freundlichen Blick jetzt schon zu vermissen. 39 Jahre lang hat er hier gewirkt. In dieser Zeit erlebte er den Zuzug von 11‘000 neuen Ustermern, drei Bahnhofumbauten und die Einführung der ersten Computer am Schalter.