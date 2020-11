Fensterfront der Russiker Dorfmetzgerei demoliert

Es war ein Bild der Zerstörung, das sich diese Woche in Russikon bot. In der Metzgerei Näf an der Dorfstrasse waren mehrere Scheiben und die Schiebetür am Eingang eingeschlagen. Überall lagen Scherben auf dem Boden. Inhaber Henry Näf ist konsterniert. «Das ist äusserst ärgerlich für uns.»