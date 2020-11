Bessere Verbindungen für Frühaufsteher

Die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) führen auf den Fahrplanwechsel am 13. Dezember auf der Linie 720 einen neuen Frühkurs ein. So verkehrt der Bus am Samstag künftig bereits um 5.35 Uhr ab Volketswil, Wallberg, Richtung Bahnhof Schwerzenbach. Am Sonntag gehts um 7.05 Uhr los.

Auf der Linie 725 ab Gutenswil, Unterdorf, fährt der Bus unter der Woche neu um 5.57 Uhr Richtung Bahnhof Uster. Am Samstag verkehrt ab Volketswil, Dorf, um 6.50 Uhr ein Frühkurs nach Schwerzenbach.

Auf der Linie 787 (Brüttisellen über Dietlikon zum Bahnhof Oerlikon) wird per 13. Dezember die Beförderungskapazität ausgebaut, dazu verkehren werktags während den Spitzenzeiten immer Gelenkbusse, wie die VBG in einer Mitteilung schreiben. Hingegen sind auf der Linie 759 (Wangen über Dübendorf und Wallisellen zum Flughafen Kloten) am Samstag anstelle von Gelenkbussen nur noch Standardbusse unterwegs.