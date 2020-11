Tagesschul-Angebot in Uster soll ausgebaut werden

Die Primarschulpflege Uster hat Anfang Jahr entschieden, die 2015 in Niederuster eröffnete Tagesschule in den Regelbetrieb aufzunehmen. Dies wird nach Abschluss der Projektphase ab nächstem Schuljahr 2021/22 der Fall sein, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Zudem möchte die Primarschulpflege in den nächsten Jahren an bis zu drei Schulen weitere Tagesschulen aufbauen. «Bis es soweit ist, müssen aber noch die räumlichen, personellen, organisatorischen und administrativen Rahmenbedingungen für Tagesschulen in Uster definiert werden», heisst es weiter.

Diese erarbeitet die Primarschulpflege im laufenden Projekt «Tagesschulen Uster». Als Grundlage dienen Evaluationsdaten aus der Tagesschule in Niederuster sowie die Rückmeldungen des Lehr- und Betreuungsteams.

Austausch an Online-Treffen

Damit die Rahmenbedingungen «bestmöglich ausgestaltet und breit abgestützt» sind, hat die Primarschulpflege kürzlich eine Veranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern aus Schule, Politik und Elternmitwirkung durchgeführt. Über 30 Personen hätten sich virtuell getroffen, um über die Frage «Wie sieht eine gute Tagesschule aus?» zu diskutieren.

Die Ergebnisse der Online-Diskussion sollen nun in die Rahmenbedingungen für die neu geplanten Tagesschulen in Uster einfliessen, die die Primarschulpflege voraussichtlich im Dezember verabschieden wird. Der Gemeinderat wird das Thema im Frühjahr 2021 behandeln und über den geplanten Ausbau entscheiden.