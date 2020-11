Diese drei Grundstücke könnten bald der Reformierten Kirche gehören

Im Frühjahr könnte sich die Reformierte Kirche Illnau-Effretikon im Besitz von drei weiteren Liegenschaften befinden: Sie beabsichtigt, die Grundstücke an der Tagelswangerstrasse 7, 7a und 9 in Effretikon zu erwerben. Die drei Grundstücke grenzen westlich an die Hagenacherstrasse 21 an, in der sich die Büroräumlichkeiten der Sozialdiakonie der Kirchgemeinde befinden.

Ein Kauf der drei Grundstücke und eine Zusammenlegung mit der Hagenacherstrasse 21 würde sich für die Kirchgemeinde lohnen, schreibt die Kirchenpflege in einer Mitteilung. So finde die Zentrumsentwicklung der Stadt um das Hagi-Areal statt. «Die Kirchgemeinde könnte im Herzen der Gemeinde attraktive Lebensräume schaffen und mit Projekten den Menschen «vor ihrer Haustür» dienen», heisst es in der Mitteilung weiter. Denkbar wären etwa Räume für die Jugend, Wohneinheiten für betreutes Wohnen, ein Café, Generationenwohnungen et cetera.

Kaufpreis: 3,75 Millionen Franken

Gestützt auf eine Verkehrswertschätzung wurde ein Kaufpreis von 3,75 Millionen Franken für die drei Grundstücke und die Liegenschaften vereinbart. Eine Kaufabsichtserklärung und Reservationsvereinbarung über die Grundstücke an der Tagelswangerstrasse 7, 7a und 9 hat die Kirchenpflege bereits abgeschlossen.