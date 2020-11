Das macht eine St.Galler-Passerelle am Walder Bahnhof

Bis am Dienstagmorgen um 1 Uhr hat die Passerelle die beiden Seiten des Bahnhofs Wattwil (SG) noch miteinander verbunden. Das hat sie seit 1910 getan. Bereits wenige Stunden später ist das Geschichte, das historische Bauwerk liegt nun am Bahnhof in Wald, in Einzelstücke zerlegt.