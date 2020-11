Die Sommerlinde an der Jona ist nicht mehr zu retten

Ein halbes Jahr lang hat man um sie gekämpft. Die unter einer Pilzerkrankung leidende Sommerlinde an der Jona wurde bereits im Frühling behandelt, schreibt der Rütner Gemeinderat in einer Mitteilung. Gleichzeitig hätten Spezialisten die die Baumkrone gesichert, um Passanten vor herabfallenden Ästen zu schützen.

Der Baum ist gemäss Mitteilung «fester Teil des Rütner Ortsbilds» und steht unter Schutz. Zunächst schienen die Massnahmen Wirkung zu zeigen. «Optimistisch konnte deshalb noch im August berichtet werden, dass die Sommerlinde zwar krank, aber noch zu retten sei», heisst es in der Mitteilung.

Zustand verschlechterte sich

Die Kronensicherung erfolgte im Mai 2020 in Form einer dynamischen Kronenverankerung. «Die Hoffnung war, dass der Baum so noch einige Jahre erhalten bleiben würde», schreibt der Gemeinderat weiter. Die Sicherungsmassnahme habe sich auch gelohnt: «Sie konnte einen grossen Kronenast auffangen, der im Oktober abbrach – so kam niemand zu Schaden.»

Der Zustand des Baums verschlechterte sich in der Folge trotz Behandlung weiter. Eine Nachuntersuchung habe gezeigt, dass die Sommerlinde in der Zwischenzeit zu einem Sicherheitsrisiko geworden sei. «Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, sie fällen zu lassen.»

Jüngerer Ersatz geplant

Die Fällung ist noch für 2020 geplant. An der Stelle soll auch in Zukunft eine Sommerlinde Schatten und Ruhe spenden: Die Gemeinde will als Ersatz ein jüngeres, vitales Exemplar pflanzen. Damit sollen dort auch künftige Generationen in den Genuss einer Linde kommen können. (aku)