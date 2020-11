Warmes Militärbrot für über 1500 Bedürftige

Den alten Bäckereiwagen, der zurzeit an der Apothekerstrasse in Uster steht, kennen viele vom Uster Märt. Daraus verkauft die Heilsarmee Zürcher Oberland nämlich jeweils frisches Militärbrot. Diese mobilen Militärbäckereien stellten in der Schweiz vor allem in den 60er- und 70er-Jahren die Brotversorgung für die Armee sicher. Heute sind die Wagen alle im Osten – bis auf einen. Diesen hat die Heilsarmee Zürcher Oberland für die nächsten drei Monate gemietet.