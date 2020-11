Sieben Corona-Infizierte im Pflegezentrum Dietenrain

Lange blieben die Ustermer Altersheime während der zweiten Corona-Welle von Infektionen verschont. Vergangene Woche nun wurden am Standort Dietenrain mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Und das just in derselben Woche, in der das Pflegezentrum Covid-Patienten vom Spital Uster übernommen hatte. Dies berichtete Tele Züri am vergangenen Sonntag.