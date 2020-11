Kirchenpflege hofft auf Rettung in letzter Sekunde

Aktuell ist die Katholische Kirchenpflege St. Benignus mit drei Mitgliedern noch beschlussfähig. Ab Januar dürfte sich dies jedoch ändern. Nachdem bereits die beiden Kirchenpflegerinnen Claudia Staub und Gabrielle Fabriard per Ende Oktober aus dem Gremium ausgetreten sind, wird auch der Präsident Josef Annen per Ende Jahr sein Amt ablegen. Am Donnerstag sollten an der Kirchgemeindeversammlung ihre Nachfolger gewählt werden.