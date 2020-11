Gaststätten in Dübendorf und Turbenthal werden geehrt

In die fünfte Auflage der 120-seitigen Publikation «Die schönsten Hotels der Schweiz» haben es zwei Hotels aus der Region geschafft. Der Schweizer Heimatschutz, eine Non-Profit-Organisation im Bereich Baukultur, zählt das Dübendorfer Hotel Zwiback und den Gasthof Gyrenbad in Turbenthal zu den 89 «Perlen» des Landes. Dies gibt die Organisation in einer Medienmitteilung bekannt.

Wie aus dem Büchlein des Heimatschutzes zu entnehmen ist, hat das «Zwiback» durch «einfache, aber stilvoll» eingerichtete Hotelzimmer überzeugt. Zudem beweise das Zwicky-Areal, auf dem das Hotel steht, dass Agglomeration «alles andere als langweilig» sei. Als Dreh- und Angelpunkt wird das zugehörige «Zwiback Bistro» bezeichnet. Hotel und Bistro werden von einer Stiftung betrieben, die integrative Arbeitsplätze anbietet.

Historisches Mobiliar

Der Gasthof Gyrenbad in Turbenthal wird ebenfalls im Buch geehrt: «Die Zimmer tragen den Stil der qualitätsvollen Renovation der 1990er-Jahre.» Gaststuben und Speisesäle seien in originaler Farbe aufgefrischt und mit historischem Mobiliar ausgestattet. «Die Terrasse und der von Werner Küng restaurierte Kurgarten erfreuen Auge und Herz.»