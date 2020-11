Wegen Corona nur Freitagsmarkt statt Uster Märt

Der Uster Märt musste dieses Jahr coronabedingt abgesagt werden. Dafür hat es heuer nun Platz für den Freitagsmarkt. Dieser finde aufgrund der Absage des Uster Märts am Freitag, 27. November, wie gewohnt auf der Poststrasse von 7.30 bis 11 Uhr statt. Dies schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Neue Öffnungszeiten

Die Büros der Stadtverwaltung Uster bleiben somit an jenem Datum den ganzen Tag geschlossen. Dasselbe gilt für das Stadtammann- und Betreibungsamt, die Schulverwaltungen, die KESB Uster, die Spitex-Büros sowie den Spitex-Shop. Die Stadt- und Regionalbibliothek bleibt am Donnerstag, 26. November und am darauffolgenden Freitag zu den normalen Zeiten geöffnet. Die Hauptsammelstelle Dammstrasse ist nebst den üblichen Öffnungszeiten zusätzlich am Donnerstagvormittag von 9 bis 12 Uhr offen.