Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder

Der Titel dieses Standpunkts stammt aus einem Volkslied, welches den Herbst besingt. Der Schweizer Dichter Johann Gaudenz von Salis-Seewis schrieb 1782 die sieben Strophen. In seinem Gedicht beschreibt er dabei alles, was diese Jahreszeit ausmacht: Farben, Gerüche, Wärme, Freude. Auf meiner kürzlichen Wanderung über Lettenberg, Girenbad, Schauenberg, Schnurrberg zurück nach Turbenthal begleiteten mich diese Eindrücke. Bei der Rast unter einem Baum fielen mir die letzten drei Blätter an einem Ast auf.