Progressiver Rock mit viel italienischem Herzblut

Rein optisch könnten die fünf Männer nicht unterschiedlicher daherkommen. Vom seriösen Büroangestellten, über den barttragenden Alt-Hippie bis hin zum gestylten Hipster ist alles dabei. Was sie aber alle miteinander verbindet, ist ihre italienische Herkunft und die Liebe zur Musik. Und so stehen Sänger Devis Annibaldi, die beiden Gitarristen Andrea Meloni und Marco Procaccini, Bassist Leonardo Filippone und Schlagzeuger Antonio Rapisarda seit 2015 gemeinsam unter dem Namen Eskaloska auf der Bühne. Eskaloska existiert aber bereits seit den 90er Jahren und war zuerst nur das Projekt von Annibaldi. «Ich war damals grosser Fan der britischen Ska-Band Madness und habe dann auch selbst Ska-Musik gemacht. So bin ich auch auf den Namen gekommen», erklärt er. Als Annibaldi 2015 nach Zürich zog, verfolgte er auch das Ziel, Eskaloska in der Schweiz neu aufzubauen und weiterzubringen. Zufällig lernte er Procaccini kennen, der schon in einer Cover-Band aktiv war und so fanden die fünf Mitglieder nach und nach zusammen.

Gesellschaftskritisch, aber nicht politisch

Das Projekt von Annibaldi stiess bei den zukünftigen Bandmitgliedern auf positive Resonanz. Da sie aber alle aus unterschiedlichen Musikrichtungen kamen, brauchten sie zu Beginn ein paar Sessions, um einen gemeinsamen Stil zu finden. Ihre Musik zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass sie aus verschiedenen Einflüssen entstand. «Wir sind alles sehr verschiedene Typen, die alle ihre Erfahrungen mitbrachten. Am Ende ist ein sehr spezieller Stil entstanden. Das ist Eskaloska», sagt Filippone. Als Progressive Rock mit Folk- und Reggae-Einflüssen beschreiben die fünf Männer das Resultat ihrer musikalischen Fusion. «Aber das Publikum an unseren Konzerten darf auch gerne selbst entscheiden, was und wie es bei ihnen ankommt», fügt Filippone an.