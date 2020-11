Im Tösstal kursieren «Fake-Pandemie»-Flyer

Letzthin landeten in einigen Briefkästen von Rikon Flyer, die von der Aufmachung her an die Schutzkampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erinnern. Das belegen Fotos einer Leserin, die sich bei der Redaktion gemeldet hat. «So schützen wir uns» steht da auf gelbem Hintergrund oben auf dem Flyer. Daneben ein grüner Haken, rot grundiert.

«Sehr wichtig: Immer selbständig denken!!» Aussage auf dem «Fake-Pandemie»-Flyer