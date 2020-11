Gemeinden bringen Budgets nicht an die Urne

Der Kantonsrat dürfte am Montag in seiner Sitzung ein neues Spezialgesetz definitiv verabschieden: Mit diesem will er den Versammlungsgemeinden ausnahmsweise erlauben, ihre Stimmberechtigten an der Urne über das Budget und den Steuerfuss entscheiden zu lassen. Grund dafür sei das Ansteckungsrisiko an Gemeindeversammlungen. Das Gesetz ist bis Ende März 2021 befristet – und seine Anwendung freiwillig: Mit Schutzkonzept dürfen die Gemeindeversammlungen weiterhin stattfinden.