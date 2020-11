Zwei wollen bleiben, einer hört auf

Barbara Claus-Schenker will eine weitere Amtsperiode Friedensrichterin von Schlatt bleiben. Marcel Müller tritt in den Gemeinden Zell und Turbenthal ebenfalls nochmals an. Das geben die beiden Amtierenden auf Anfrage bekannt. Denn am 7. März 2021 werden die Friedensrichter für die nächste sechsjährige Periode gewählt.