So viel kostet die geplante Sanierung der Kantonsstrasse

Die Fahrbahnoberfläche der Kantonsstrasse zwischen Kemptthal und Ottikon ist beschädigt. Die Giessen- und Kyburgerstrasse weisen Spurrinnen, Risse und Verformungen auf, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Der betroffene Strassenabschnitt wurde in den 60-er Jahren ausgebaut und der Deckbelag letztmals 1999 ersetzt.

Damit der intakte Strassenunterbau erhalten bleibt und die Verkehrssicherheit auch in Zukunft gewährleistet ist, werden die Beläge komplett ersetzt und einzelne Entwässerungsleitungen sowie die Schächte und Randabschlüsse erneuert. Teilweise werden auch die Fahrbahnränder verstärkt und in Kemptthal und Ottikon die Trottoirbeläge ersetzt.

Komplettsperrung im Sommer

Im Rahmen dieses Instandsetzungsprojekts passt das kantonale Tiefbauamt auch die Strassenbeleuchtung in Ottikon an die aktuellen Standards an und baut an der Kreuzung Giessen-/Rossbergstrasse eine neue Verkehrsmessstelle. Der Regierungsrat hat insgesamt eine Ausgabe von 3,2 Millionen Franken bewilligt.



Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von März bis August 2021. Während der Bauzeit wird der Verkehr mit Lichtsignalanlagen durch die jeweiligen Baubereiche geführt. Für den abschliessenden Einbau des Deckbelags muss während einigen Wochen in den Sommerferien der Strassenabschnitt für den Verkehr komplett gesperrt werden.