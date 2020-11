«Ein gastronomisches Vakuum wäre eine Katastrophe für den Standort»

Bereits zum zweiten Mal in Folge haben die Verantwortlichen des Biergartens am Pfäffikersee ihre letzte Saison hinter sich. Im Sommer 2019 kam die Nachricht, das Bauprojekt am Seequai werde nun endlich umgesetzt. Für Andreas Brüllmann, Besitzer der Brauerei Brüllmann in Tagelswangen und Mitinhaber des Biergartens, bedeutete dies das Ende seines Lokals an diesem Ort. «Wir wussten, dass auf dem Grundstück irgendwann Häuser entstehen werden und wir nur übergangsmässig hier sein konnten», sagt Brüllmann.