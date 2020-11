Obligatorium für Frauen in der Armee wäre zu aufwendig

Frauen in der Armee? Die Zahl ist mickrig: 11'600 Rekruten, darunter gerade mal 171 Rekrutinnen. Das ist nur etwas mehr als ein Prozent; der gesamthafte Anteil an Frauen in der Armee liegt sogar knapp unter einem Prozent. «Verschwindend klein», kommentiert die Rütner Kantonsrätin Yvonne Bürgin (CVP) in einer Anfrage an den Regierungsrat.