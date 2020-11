Wegen Hasch: Wetziker Kind (1) landet im Spital

Es waren die schlimmsten Stunden im Leben von Andrea K.* Ihre einjährige Tochter lag im Kinderspital und niemand wusste, was sie hatte. «Es standen so viele Leute um sie herum. Keiner konnte sich ihr Verhalten erklären», sagt die zweifache Mutter aus Wetzikon. «Ich fühlte mich wie nah am Tod.»

Dabei war es war ein ganz normaler Tag gewesen. Mit ihren zwei Töchtern und einer Bekannten hatte sie den Nachmittag auf dem Kinderspielplatz Tödi in Wetzikon verbracht.