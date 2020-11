Das sind die Spitzengastronomen aus der Region

Die Tester des Restaurant-Guides Gault Millau haben wieder die gastronomischen Angebote und die Köche in der Schweiz bewertet, die neuste Ausgabe wurde am Montagmittag punkt 12 Uhr aufgeschaltet. Auch Restaurants im Zürcher Oberland erhielten Gault-Millau-Punkte und damit eine Aufnahme in den Gaststättenführer.