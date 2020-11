Sie nimmt morgens sogar Salz in ihren Kaffee

Sie ist 30 Jahre alt, arbeitete viele Jahre in der Ölindustrie, danach im Venture Capital und im Softwarebereich. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland, ist in den USA aufgewachsen, hat viele Jahre in Holland gelebt. Jetzt verkauft sie Salz. Innert eines halben Jahres hat Dina Holzapfel gemeinsam mit ihrem Partner Murat Bolat die Firma «Smiqql» aus dem Boden gestampft. Ihr Angebot: «Flaky Salt», veredelt mit verschiedenen Gewürzen.